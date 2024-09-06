УЕФА оштрафовал «Рому» и «Астон Виллу» за нарушение финансовых обязательств

Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Рому» на € 2 млн, а «Астон Виллу» — на € 60 тыс. за нарушение финансовых обязательств. Об этом информирует официальный сайт организации.

CFCB провела оценку деятельности команд, принимавших участие в сезоне-2023/2024 или находившихся в режиме урегулирования. Клубы оценивались по соотношению затрат на состав.

Подчёркивается, что все клубы сообщили о соотношении расходов на состав в пределах 90%, действующего для сезона-2023/2024. Однако «Астон Вилла» подверглась санкциям за несвоевременное представление финансовой информации. По этому же пункту на € 20 тыс. был оштрафован «Марсель».

«Рома» была оштрафована по причине того, что римский клуб несущественно превысил промежуточный целевой показатель, установленный на 2023 финансовый год.

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