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Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией в выездном матче 1-го тура Лиги наций

Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией в выездном матче 1-го тура Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Словении и Австрии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Итоговый результат — 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Австрия
1:0 Шешко – 16'     1:1 Лаймер – 28'    

На 16-й минуте нападающий сборной Словении Беньямин Шешко реализовал пенальти. На 28-й минуте полузащитник Конрад Лаймер забил ответный мяч сборной Австрии. Во втором тайме счёт не изменился.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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