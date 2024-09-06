Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией в выездном матче 1-го тура Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Словении и Австрии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Итоговый результат — 1:1.

На 16-й минуте нападающий сборной Словении Беньямин Шешко реализовал пенальти. На 28-й минуте полузащитник Конрад Лаймер забил ответный мяч сборной Австрии. Во втором тайме счёт не изменился.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.