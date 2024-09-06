Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией в выездном матче 1-го тура Лиги наций
Поделиться
Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Словении и Австрии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Итоговый результат — 1:1.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Австрия
1:0 Шешко – 16' 1:1 Лаймер – 28'
На 16-й минуте нападающий сборной Словении Беньямин Шешко реализовал пенальти. На 28-й минуте полузащитник Конрад Лаймер забил ответный мяч сборной Австрии. Во втором тайме счёт не изменился.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.
Комментарии
- 7 сентября 2024
-
01:01
-
00:46
-
00:45
-
00:45
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:19
-
00:14
-
00:08
- 6 сентября 2024
-
23:55
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
22:58
-
22:55
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:19
-
22:18
-
22:02
-
21:52
-
21:49
-
21:39
-
21:38
-
21:38