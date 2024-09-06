Севикян рассказал, общался ли он с Тикнизяном перед переходом в «Локомотив»

Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян ответил на вопрос, общался ли он с защитником железнодорожников и партнёром по сборной Армении Наиром Тикнизяном перед тем, как перейти в московский клуб из «Ференцвароша» на правах аренды.

«Прямо, чтобы узнавать информацию, нет. Мы в сборной пересекаемся, обо всём разговариваем. Когда пошли первые разговоры про «Локомотив», он спрашивал и интересовался, насколько это правда или нет. Я что-то узнавал, но скоро уже начнём делить раздевалку», — сказал Севикян в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В январе 2024 года Севикян перешёл в «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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