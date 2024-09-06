Тренер России U21: переживали, что ребятам будет сложно справиться с погодными условиями

Старший тренер молодеёжной сборной России Иван Шабаров высказался о погодных условиях во Вьетнаме. Сегодня, 6 сентября, национальная команда России U21 обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. Голами отметились Иван Лепский, Алексей Колтаков и Константин Дорофеев.

«Скажу честно, мы переживали, что ребятам будет сложно справиться с такими погодными условиями. Подобной высокой влажности в сочетании со столь высокой температурой в наших широтах не встретить. Но сегодня нам было чуть легче, потому что за два часа до матча в городе прошёл сильный дождь, и температура была не такой высокой, как могла быть. Но всё равно сегодня мы играли при + 29 градусах. Поэтому парни молодцы, что выдержали такую погоду», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.