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Тренер России U21: переживали, что ребятам будет сложно справиться с погодными условиями

Тренер России U21: переживали, что ребятам будет сложно справиться с погодными условиями
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Старший тренер молодеёжной сборной России Иван Шабаров высказался о погодных условиях во Вьетнаме. Сегодня, 6 сентября, национальная команда России U21 обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. Голами отметились Иван Лепский, Алексей Колтаков и Константин Дорофеев.

Товарищеские матчи U21 — 2024
06 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Вьетнам U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Лепский – 58'     0:2 Колтаков – 78'     0:3 Дорофеев – 82'    

«Скажу честно, мы переживали, что ребятам будет сложно справиться с такими погодными условиями. Подобной высокой влажности в сочетании со столь высокой температурой в наших широтах не встретить. Но сегодня нам было чуть легче, потому что за два часа до матча в городе прошёл сильный дождь, и температура была не такой высокой, как могла быть. Но всё равно сегодня мы играли при + 29 градусах. Поэтому парни молодцы, что выдержали такую погоду», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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