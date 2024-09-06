Даниил Уткин близок к переходу в турецкий «Хатайспор» — источник

24-летний центральный полузащитник «Ростова» Даниил Уткин близок к переходу в «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сегодня, 6 сентября, российский футболист уезжает на медосмотр, после чего может быть оформлен его переход в «Хатайспор» на правах аренды с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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