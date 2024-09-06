«Достаточно техничные футболисты». Лепский — о молодёжной сборной Вьетнама

Защитник молодежной сборной России Иван Лепский прокомментировал победу в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0). Он стал автором одного из голов.

«Матч складывался таким образом, что забить первый гол было очень важно. Я рад, что удалось отличиться, но главное, что после этого у нас стало многое получаться, и удалось одержать уверенную победу. Мой гол пришел с углового. Эта была уже восьмая подача, но до нее нам чуть-чуть не хватало, чтобы забить.

Получился хороший спарринг. Сегодня мы играли против сильного соперника. Напротив нас были достаточно техничные футболисты. Они хотели играть с мячом и показывали достойный футбол. Было тяжело, особенно в первом тайме, когда мы не могли забить гол. У них тоже было пару подходов к нашим воротам. Отлично, что удалось в итоге забить три мяча и не пропустить», — приводит слова Лепского официальный сайт РФС.