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«Достаточно техничные футболисты». Лепский — о молодёжной сборной Вьетнама

«Достаточно техничные футболисты». Лепский — о молодёжной сборной Вьетнама
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Защитник молодежной сборной России Иван Лепский прокомментировал победу в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0). Он стал автором одного из голов.

Товарищеские матчи U21 — 2024
06 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Вьетнам U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Лепский – 58'     0:2 Колтаков – 78'     0:3 Дорофеев – 82'    

«Матч складывался таким образом, что забить первый гол было очень важно. Я рад, что удалось отличиться, но главное, что после этого у нас стало многое получаться, и удалось одержать уверенную победу. Мой гол пришел с углового. Эта была уже восьмая подача, но до нее нам чуть-чуть не хватало, чтобы забить.

Получился хороший спарринг. Сегодня мы играли против сильного соперника. Напротив нас были достаточно техничные футболисты. Они хотели играть с мячом и показывали достойный футбол. Было тяжело, особенно в первом тайме, когда мы не могли забить гол. У них тоже было пару подходов к нашим воротам. Отлично, что удалось в итоге забить три мяча и не пропустить», — приводит слова Лепского официальный сайт РФС.

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