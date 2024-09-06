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Баркола забил самый быстрый гол сборной Франции за последние 90 лет

22-летний крайний нападающий сборной Франции Брэдли Баркола забил гол на 12-й секунде матча 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Италией. Этот мяч стал самым быстрым голом «трёхцветных» за последние 90 лет. Об этом информирует Opta в соцсети Х (ранее Twitter).

Национальные команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в матче — 1:1.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Бельгии и Израиля. Их встреча проходит в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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