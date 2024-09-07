Шабаров оценил игру дебютантов молодёжной сборной России в матче с Вьетнамом

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о дебютантах национальной команды в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

«После матча устроили для них праздничный коридор. Это наша традиция. Дебютировать в майке сборной – это память на всю жизнь. Центральным нападающим Дмитрию Радиковскому и затем Константину Дорофееву было непросто. Особенно Диме, потому что он играл против свежих защитников. Константину в этом плане было чуть проще. Оба вносили большой положительный вклад в наши оборонительные действия.

В атаке было чуть хуже, но это из-за несыгранности. Руслан Барт и Денис Боков вышли на край атаки и выглядели очень неплохо. Боков был близок к голу после хорошего прохода, Барт и вовсе отдал голевой пас. Иван Шиленок подменил Рожкова и выглядел очень уверенно. В целом дебютом ребят я доволен. Они доказали, что этот вызов был неслучайным», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.