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Франция — Италия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Франция — Италия: Фраттези вывел сборную вперёд

Франция — Италия: Фраттези вывел сборную вперёд
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Франции и Италии. Национальные команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент написания новости счёт в матче — 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Брэдли Баркола. На 30-й минуте счёт во встрече сравнял защитник Италии Федерико Димарко, пробив в правый угол ворот. Затем на 51-й минуте отметился полузащитник Давиде Фраттези, которому ассистировал форвард Матео Ретеги.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Бельгии и Израиля. Их встреча проходит в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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