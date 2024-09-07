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«Очень тяжело». Защитник молодёжной сборной России Лепский — о погоде во Вьетнаме

«Очень тяжело». Защитник молодёжной сборной России Лепский — о погоде во Вьетнаме
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Защитник молодежной сборной России Иван Лепский высказался о погодных условиях во Вьетнаме. Вчера, 6 сентября, национальная команда России U21 обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0. Голами отметились Иван Лепский, Алексей Колтаков и Константин Дорофеев.

Товарищеские матчи U21 — 2024
06 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Вьетнам U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Лепский – 58'     0:2 Колтаков – 78'     0:3 Дорофеев – 82'    

«Очень тяжело. Для нас это непривычный климат. Я помню это ещё с предыдущей поездки во Вьетнам в 2019 году, когда мы приезжали сюда со сборной. Было жарко и душно. Тогда мы проиграли 0:2. Играть в футбол тогда было невозможно. Но сегодня нам удалось подстроиться под условия», — приводит слова Лепского официальный сайт РФС.

В понедельник, 9 сентября, молодёжные команды Вьетнама и России проведут повторный товарищеский матч в Ханое. Начало игры — в 13:00 по московскому времени.

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