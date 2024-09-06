Родри объяснил, в чём заключается секрет успеха Гвардиолы

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри порассуждал, за счёт чего главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле удаётся достигать успехов в футболе.

«Он всегда находится на шаг впереди. Гвардиола прогрессирует быстрее, чем развивается футбол. Он никогда не соглашается на то, чтобы всё было точно так же, как в прошлом сезоне, ведь конкуренты проанализируют минувший сезон. Нельзя выиграть четыре титула английской Премьер-лиги подряд, стоя на месте. Ты либо придумываешь с нуля, либо проигрываешь», — приводит слова Родри The Player’s Tribune.

Напомним, Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период «горожане» шесть раз выигрывали английскую Премьер-лигу.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: