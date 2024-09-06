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Отношения между владельцами «Челси» ухудшились из-за неэффективных расходов — Bloomberg

Отношения между владельцами «Челси» ухудшились из-за неэффективных расходов — Bloomberg
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В руководстве «Челси» возник разлад из-за конфликта между совладельцами клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали (один из руководителей инвестиционной компании Clearlake Capital. — Прим. «Чемпионата») на фоне чрезмерно больших расходов клуба, не приведших к значимым результатам. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, совладельцы «синих» также имеют разное видение относительно кадровой политики клуба и высказывают взаимное недовольство из-за отсутствия прогресса в строительстве нового стадиона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что данные совладельцы заключили соглашение, согласно которому каждые пять лет будут передаваться обязанности председателя правления. До 2027 года этот пост занимает Боули. Затем его должен сменить либо Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано, также являющийся одним из руководителей Clearlake Capital.

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