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Полузащитник Медина перешёл в «Фенербахче» — Романо

Полузащитник Медина перешёл в «Фенербахче» — Романо
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Руководство венгерского «Фенербахче» согласовало трансфер центрального полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Медины. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу полузащитника Кристиана Медины. Аргентинский игрок останется в «Бока Хуниорс» до начала зимнего трансферного окна. Сообщается, что сумма сделки составила около $ 15 млн, включая все дополнительные выплаты. Контракт будет подписан до 2030 года.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины футболист сыграл 34 матча за клуб, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

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