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«Думал всё будет иначе». Роке выразил недовольство периодом в «Барселоне»

«Думал всё будет иначе». Роке выразил недовольство периодом в «Барселоне»
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19-летний нападающий «Барселоны» Витор Роке, с августа выступающий в составе «Бетиса» на правах аренды, оценил период своего нахождения в каталонском клубе, в которой он перешёл зимой 2024 года.

«Это было немного сложнее, чем я думал. У меня были некоторые возможности, но не столько, сколько я думал мне дадут. Остаюсь с холодной головой. Сейчас я сосредоточен на «Бетисе».

Я подумал, что [в «Барселоне»] всё будет иначе, как в плане медицины, так и в отношении игры, руководства и того, как оно общалось со мной. Но теперь это позади, я рад, что получил возможность играть в «Бетисе», — приводит слова Роке Globo Esporte.

В составе «Барселоны» Роке принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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