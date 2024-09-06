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Франция — Италия, результат матча 6 сентября 2024, счёт 1:3, Лига наций УЕФА 2024-2025

Италия одержала победу над Францией в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Италии. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Сандро Шерер (Швейцария). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Италии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Брэдли Баркола. На 30-й минуте счёт во встрече сравнял защитник Италии Федерико Димарко, пробив в правый угол ворот. Затем на 51-й минуте отметился полузащитник Давиде Фраттези, которому ассистировал форвард Матео Ретеги. Увеличил преимущество Италии нападающий Джакомо Распадори, забив мяч на 74-й минуте.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Бельгии и Израиля. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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