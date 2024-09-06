Сборная Уэльса в большинстве не смогла обыграть Турцию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги В Лиги наций, в котором встречались сборные Уэльса и Турции. Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Рохит Сагги. Матч закончился со счётом 0:0.

На 62-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий турецкой национальной команды Барыш Алпер Йылмаз, после чего был удалён с поля.

После 1-го тура сборная Уэльса набрала одно очко и занимает третье место в группе 4 Лиги В. Турция также заработала одно очко и располагается на второй строчке. С тремя очками квартет возглавляет сборная Исландии, которая ранее обыграла Черногорию со счётом 2:0. Черногорская национальная команда находится на четвёртом месте.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Ла Фурия Роха» обыграла хорватскую национальную команду со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: