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Бельгия — Израиль, результат матча 6 сентября 2024, счёт 3:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Бельгия победила Израиль в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Израиля и Бельгии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Англия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Бельгии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 1
Израиль
1:0 Де Брёйне – 21'     1:1 Кастань – 36'     2:1 Тилеманс – 48'     3:1 Де Брёйне – 52'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Бельгии Кевин Де Брёйне. Затем на 36-й минуте в ворота Бельгии был забит автогол. На 48-й минуте полузащитник Бельгии Юри Тилеманс вывел сборную вперёд. Следующим увеличил преимущество Бельгии снова Де Брёйне, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Франции и Италии. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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