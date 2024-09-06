Бельгия победила Израиль в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Израиля и Бельгии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Англия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Бельгии.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Бельгии Кевин Де Брёйне. Затем на 36-й минуте в ворота Бельгии был забит автогол. На 48-й минуте полузащитник Бельгии Юри Тилеманс вывел сборную вперёд. Следующим увеличил преимущество Бельгии снова Де Брёйне, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Франции и Италии. Они встречались в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.