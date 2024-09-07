Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 6 сентября 2024

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6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА состоялось восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги А:

сборная Бельгии победила Израиль со счётом 3:1;

Италия обыграла Францию со счётом 3:1;

Результаты матчей Лиги B:

Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0);

сборная Исландии победила Черногорию со счётом 2:0;

Словения и Австрия сыграли вничью (1:1);

Турция не смогла выиграть у Уэльса (0:0);

Результаты матчей Лиги C:

литовская национальная команда проиграла Кипру со счётом 0:1;

Румыния разгромила Косово со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.