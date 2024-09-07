Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 6 сентября 2024

6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА состоялось восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.
Результаты матчей Лиги А:
сборная Бельгии победила Израиль со счётом 3:1;
Италия обыграла Францию со счётом 3:1;
Результаты матчей Лиги B:
Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0);
сборная Исландии победила Черногорию со счётом 2:0;
Словения и Австрия сыграли вничью (1:1);
Турция не смогла выиграть у Уэльса (0:0);
Результаты матчей Лиги C:
литовская национальная команда проиграла Кипру со счётом 0:1;
Румыния разгромила Косово со счётом 3:0.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.
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