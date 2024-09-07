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Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 6 сентября 2024

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 6 сентября 2024
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6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА состоялось восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги А:

сборная Бельгии победила Израиль со счётом 3:1;

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 1
Израиль
1:0 Де Брёйне – 21'     1:1 Кастань – 36'     2:1 Тилеманс – 48'     3:1 Де Брёйне – 52'    

Италия обыграла Францию со счётом 3:1;

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

Результаты матчей Лиги B:

Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0);

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 0
Норвегия

сборная Исландии победила Черногорию со счётом 2:0;

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 4. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Оускарссон – 40'     2:0 Торстейнссон – 59'    

Словения и Австрия сыграли вничью (1:1);

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Австрия
1:0 Шешко – 16'     1:1 Лаймер – 28'    

Турция не смогла выиграть у Уэльса (0:0);

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 4. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 0
Турция
Удаления: нет / Йылмаз – 62'

Результаты матчей Лиги C:

литовская национальная команда проиграла Кипру со счётом 0:1;

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
Литва
Окончен
0 : 1
Кипр
0:1 Питтас – 34'    

Румыния разгромила Косово со счётом 3:0.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 3
Румыния
0:1 Ман – 40'     0:2 Марин – 51'     0:3 Марин – 82'    
Удаления: Войвода – 85' / нет

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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