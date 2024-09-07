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«Великолепный футболист вернулся». Спаллетти оценил игру Тонали в матче с Францией

«Великолепный футболист вернулся». Спаллетти оценил игру Тонали в матче с Францией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об уровне игры полузащитника Сандро Тонали в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Францией (1:3), который вернулся в национальную команду после длительной дисквалификации из-за ставок.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

«Мы можем сказать, что к нам наконец-то вернулся великолепный игрок, которого зовут Сандро Тонали. Он был фантастическим, в этом я и не сомневался», — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче с французской национальной командой Тонали отметился результативной передачей, которую он сделал на Федерико Димарко.

Игра между сборными Италии и Франции проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Сандро Шерер.

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