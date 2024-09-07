«Великолепный футболист вернулся». Спаллетти оценил игру Тонали в матче с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об уровне игры полузащитника Сандро Тонали в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Францией (1:3), который вернулся в национальную команду после длительной дисквалификации из-за ставок.

«Мы можем сказать, что к нам наконец-то вернулся великолепный игрок, которого зовут Сандро Тонали. Он был фантастическим, в этом я и не сомневался», — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче с французской национальной командой Тонали отметился результативной передачей, которую он сделал на Федерико Димарко.

Игра между сборными Италии и Франции проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Сандро Шерер.

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