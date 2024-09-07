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Дешам объяснил, почему сборная Франции проиграла Италии в матче Лиги наций УЕФА

Дешам объяснил, почему сборная Франции проиграла Италии в матче Лиги наций УЕФА
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порассуждал о причинах поражения «трёхцветных» в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Италией (1:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

«Мы очень хорошо начали, но у нас не было возможности поддерживать качественную игру на протяжении всего матча. Соперник наносил нам урон в борьбе и контратаках, поскольку мы допускали ошибки.

Злюсь ли я сейчас? Я всегда говорил футболистам то, что думаю, и остаюсь ответственным за результат. Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Сборной Италии удалось восстановить свои силы. Удерживать соперника под давлением в течение 90 минут очень сложно. Нам не удалось сделать это. Сборная Франции была слишком открытой, при этом у нас не оказалось достаточно энергии для обороны», — приводит слова Дешама TF1.

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