В сборной Англии ответили на вопрос о возвращении набравшего форму Гринвуда в команду

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли ответил на вопрос, может ли быть возвращён в состав «трёх львов» 22-летний крайний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Напомним, в трёх матчах нынешнего сезона за французский клуб английский футболист забил пять голов и сделал ассист.

«Он не является футболистом, которого мы рассматриваем. Я в курсе, как у него обстоят дела, но Гринвуд не рассматривается», — приводит слова Карсли Goal.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Гринвуд может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Ямайки. Сообщалось, что Федерация футбола Ямайки обращалась в Футбольную ассоциацию Англии по поводу возможной смены спортивного гражданства 22-летнего нападающего.

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