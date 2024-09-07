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Стало известна причина, из-за которой Тухель отказался возглавить «МЮ» минувшим летом

Стало известна причина, из-за которой Тухель отказался возглавить «МЮ» минувшим летом
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Немецкий специалист Томас Тухель был близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, однако этого не произошло по причине наличия разногласий между ним и руководством «красных дьяволов» относительно трансферной политики клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 51-летнему специалисту не понравилась структура потенциальных трансферов, которые был намерен осуществлять «Манчестер Юнайтед».

Напомним, минувшим летом в СМИ появлялась информация, что Тухель встречался в Монако с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

Последним местом работы немецкого специалиста стала мюнхенская «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года.

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