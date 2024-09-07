Родри: помню, как после финала Лиги чемпионов я буквально лишился дара речи

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал, какие чувства он испытал после поражения в финале Лиги чемпионов с «Челси», который прошёл в 2021 году (0:1).

«Помню, как после финала Лиги чемпионов с «Челси» я вернулся домой и, когда увидел своих родителей и братьев, буквально лишился дара речи. Мне как будто снова было 10 лет, и я сидел за кухонным столом. Я не мог вымолвить ни слова. Просто подумал: «Больше никогда не хочу испытывать это чувство». Я должен работать усерднее. Должен найти способ стать лучше. Теперь, когда мы чемпионы и находимся на вершине мира, никто не спрашивает меня о том моменте. Но это, наверное, один из самых важных этапов в моей жизни. За каждым хорошим моментом стоит целая жизнь борьбы и опыта», — приводит слова Родри портал City Report в социальной сети X (ранее Twitter).