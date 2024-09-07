В «Дубай Юнайтед» заявили, что Промес может вернуться в «Спартак»

Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илья Чебану заявил, что вероятность возвращения нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак» существует.

«Может ли он вернуться в «Спартак»? Может. Такая возможность есть, будем договариваться. Наше руководство приняло решение душой. Юридически мы можем его подписать и заявить. Его агент связался с нами. Я набрал Денису Глушакову, тот переговорил с ним, а потом мы договорились о встрече с Квинси», — сказал Чебану в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась 5 сентября на странице клуба в одной из социальных сетей.

Самые титулованные футбольные клубы России: