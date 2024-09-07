Отец Тюкавина в двух словах оценил игру «Динамо» на старте сезона-2024/2025

Отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин дал оценку игре бело-голубых в сезоне-2024/2025.

«Как мне игра «Динамо» на старте текущего сезона? Отвечаю как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре «Динамо». Как болельщик, я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы её обсуждать. Пока я игры «Динамо» не вижу. Вижу молодых ребят на прическах, которые в моём понимании выходят погулять по полю. Но я говорю не обо всех и не хочу переходить на фамилии. И со стороны выглядит так, как будто некоторых из них просят выйти на поле», — приводит слова Тюкавина-старшего Metaratings.

Московское «Динамо» набрало 13 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги нового сезона и занимает в турнирной таблице шестое место. Отставание бело-голубых от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка. В двух последних турах динамовцы набрали одно очко, проиграв дома «Краснодару» (0:1) и сыграв на выезде вничью с «Оренбургом» (2:2).