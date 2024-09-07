Защитник сборной России Хлусевич высказался о сборной Таиланда перед матчем

Защитник сборной России Даниил Хлусевич ответил на вопрос о предстоящем сопернике — национальной команде Таиланда.

«Что за соперник — сборная Таиланда? Неплохой соперник, на самом деле. Сейчас, мне кажется, уже все умеют играть в футбол, умеют обороняться, умеют атаковать», — сказал Хлусевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

7 сентября в столице Вьетнама Ханое пройдёт матч международного товарищеского мини-турнира, в котором встретятся национальные команды России и Таиланда. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 33-е место, Таиланд — 101-е.

5 сентября в матче этого же мини-турнира подопечные Валерия Карпина встретились с его хозяевами — национальной командой Вьетнама (115-й номер рейтинга ФИФА). Игра завершилась крупной победой сборной России со счётом 3:0 благодаря голам Далера Кузяева и Тамерлана Мусаева, а также автоголу.