Спаллетти отреагировал на волевую победу сборной Италии в матче с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу своих подопечных в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Францией (3:1).

«Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Было важно оставаться командой. На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Победители футбольных турниров 2024 года: