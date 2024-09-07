Стало известно, в каком клубе Зидан заинтересован возобновить тренерскую карьеру

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской карьере. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может сменить главного тренера. Отмечается, что Зидан дал понять руководству клуба, что он заинтересован в возможной работе на «Олд Траффорд».

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал три очка по итогам трёх туров и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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