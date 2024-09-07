Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фарерские острова — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, в каком клубе Зидан заинтересован возобновить тренерскую карьеру

Стало известно, в каком клубе Зидан заинтересован возобновить тренерскую карьеру
Комментарии

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской карьере. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может сменить главного тренера. Отмечается, что Зидан дал понять руководству клуба, что он заинтересован в возможной работе на «Олд Траффорд».

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал три очка по итогам трёх туров и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Всё решили просто незаконные ошибки!
«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Всё решили просто незаконные ошибки!

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android