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Италия в матче с Францией повторила достижение сборной России 25-летней давности

Италия в матче с Францией повторила достижение сборной России 25-летней давности
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6 сентября завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Италии. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Италии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Баркола – 1'     1:1 Димарко – 30'     1:2 Фраттези – 51'     1:3 Распадори – 74'    

Как сообщает Stats Foot в соцсетях, Франция впервые за 25 лет пропустила 3 мяча в официальном домашнем матче. В последний раз французы пропускали трижды на своём поле 5 июня 1999 года, когда со счётом 2:3 уступили сборной России на «Стад де Франс» в матче отборочного турнира Евро-2000.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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