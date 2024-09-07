В сборной России показали речь Карпина в раздевалке перед матчем с Вьетнамом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил с обращением к футболистам национальной команды перед товарищеским матчем с Вьетнамом.

«Играем друг за друга! Неважно, кто ошибся, по барабану. Любой из вас может ошибиться. Ничего страшного в этом нет, в ошибке. Готовы? Всё, пошли, давай-давай!» — сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Напомним, накануне состоялся матч между сборными России и Вьетнама. Встреча прошла 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таиланда.

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