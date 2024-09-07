Отец Тюкавина: иногда от экспертов, выступающих на телевидении, волосы на голове шевелятся

Отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин раскритиковал работу телевизионных экспертов, обсуждающих игру его сына.

«Иногда у меня от этих экспертов, которые выступают у нас на телевидении и обсуждают игру Кости, волосы на голове шевелятся. Вроде многие из них были хорошими игроками и тренерами, а сейчас несут непонятно что. О причинах их поведения мне остаётся только догадываться», — приводит слова Тюкавина-старшего Metaratings.

22-летний нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин является воспитанником бело-голубых и в течение всей своей карьеры выступает за столичную команду. В текущем сезоне-2024/2025 на счету форварда один гол и два результативных паса в восьми матчах за клуб во всех турнирах.