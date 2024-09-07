Уругвай с двумя игроками РПЛ сыграл вничью с Парагваем в отборочном матче ЧМ-2026

В ночь с 6 на 7 сентября мск на стадионе «Сентенерио» в столице Уругвая Монтевидео состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

В составе национальной команды Уругвая в матче приняли участие два действующих игрока Российской Премьер-Лиги — центральный защитник Николас Маричал из московского «Динамо» и левый защитник Лукас Оласа из «Краснодара». Оба вышли в стартовом составе, Маричал был заменён в перерыве игры, Оласа — на 77-й минуте после полученного повреждения. В составе сборной Парагвая полный матч провёл экс-центрбек «Краснодара» Хуниор Алонсо.

Уругвай с 14 очками в семи матчах занимает в турнирной таблице отборочного турнира КОНМЕБОЛ второе место, квалифицирующее на ЧМ-2026, Парагвай с шестью очками в семи матчах находится на седьмой строчке, дающей право сыграть в межконтинентальных стыках.