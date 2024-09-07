Черданцев высказался об историческом достижении Криштиану Роналду

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал историческое достижение нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, португалец забил 900-й гол в карьере в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«900 голов Роналду посчитаны точно все до одного. Это феноменальное достижение. Просто феноменальное», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

Криштиану Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: