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Черданцев высказался об историческом достижении Криштиану Роналду

Черданцев высказался об историческом достижении Криштиану Роналду
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал историческое достижение нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, португалец забил 900-й гол в карьере в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Дало – 7'     2:0 Роналду – 34'     2:1 Дало – 41'    

«900 голов Роналду посчитаны точно все до одного. Это феноменальное достижение. Просто феноменальное», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

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