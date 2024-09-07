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Черданцев — о победе сборной Сан-Марино: для них это как выигрыш ЧМ. Они вошли в историю

Черданцев — о победе сборной Сан-Марино: для них это как выигрыш ЧМ. Они вошли в историю
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Телекомментатор канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на успех сборной Сан-Марино, которая одержала победу над национальной командой Лихтенштейна (1:0) в матче Лиги D Лиги наций УЕФА. Эта игра стала первой, которую футболисты Сан-Марино смогли выиграть за последние 20 лет.

Лига наций УЕФА . Лига D. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
1 : 0
Лихтенштейн
1:0 Сенсоли – 53'    

«Это не финал Лиги чемпионов и даже не финал чемпионата мира. Это первая победа сборной Сан-Марино за 20 лет. Но для них это как победа на ЧМ. Они вошли в историю», — написал Черданцев в своём телеграм-канале под видео с послематчевой радостью игроков Сан-Марино.

Предыдущая победа сборной Сан-Марино датирована 28 апреля 2004 года — в этот день футболисты княжества в товарищеском матче также обыграли Лихтенштейн со счётом 1:0.

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