Черданцев — о победе сборной Сан-Марино: для них это как выигрыш ЧМ. Они вошли в историю

Телекомментатор канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на успех сборной Сан-Марино, которая одержала победу над национальной командой Лихтенштейна (1:0) в матче Лиги D Лиги наций УЕФА. Эта игра стала первой, которую футболисты Сан-Марино смогли выиграть за последние 20 лет.

«Это не финал Лиги чемпионов и даже не финал чемпионата мира. Это первая победа сборной Сан-Марино за 20 лет. Но для них это как победа на ЧМ. Они вошли в историю», — написал Черданцев в своём телеграм-канале под видео с послематчевой радостью игроков Сан-Марино.

Предыдущая победа сборной Сан-Марино датирована 28 апреля 2004 года — в этот день футболисты княжества в товарищеском матче также обыграли Лихтенштейн со счётом 1:0.