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В «Баварии» удивлены отсутствию их футболиста в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»

В «Баварии» удивлены отсутствию их футболиста в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал отсутствие форварда Джамала Мусиалы в списке 30 претендентов на «Золотой мяч» сезона-2023/24.

«Мы очень удивлены, что в этом списке отсутствует Джамал Мусиала. Это совершенно непонятно», – приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

В текущем сезоне в его активе один гол в двух матчах Бундеслиги.

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