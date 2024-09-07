Сразу три суперзвезды «Ливерпуля» могут покинуть клуб и перейти в Саудовскую Аравию

Трио лидеров «Ливерпуля» летом 2025 года может перейти в клубы Саудовской Аравии, сообщает издание Caught Offside. Речь идёт о Мохамеде Салахе, Вирджиле ван Дейке и Алисоне Бекере.

32-летний египетский вингер Салах ранее рассказал, что не знает, в каком клубе будет играть в следующем сезоне. Его соглашение с мерсисайдцами рассчитано до лета 2025 года.

Была информация, что «Ливерпуль» начнёт переговоры с Салахом по поводу нового контракта в ближайшие несколько месяцев.

33-летний нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, контракт которого с клубом тоже заканчивается летом следующего года, также может покинуть команду. Отмечается, что английский клуб уже рассматривает защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера как вариант для замены ван Дейка.

Этим летом «мерсисайдцы» приобрели голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили и оставили его в испанском клубе на сезон в аренде. Ожидается, что в следующем году он станет основным игроком. Поэтому 31-летний бразилец Алисон Бекер, соглашение которого с клубом рассчитано до лета 2027 года, может также покинуть клуб. В июне инсайдер Николо Скира писал, что вратарём интересовался «Аль-Наср».

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