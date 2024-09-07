Родри: испанцы не выиграли «Золотой мяч» из-за двух зверей — Роналду и Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри считает, что испанский футбол заслуживает того, чтобы их игрок получил «Золотой мяч».

«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл «Золотой мяч». Испанский футбол заслуживает этого.

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали «Золотой мяч», потому что было два зверя – Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.

Сейчас у нас самые лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания», – приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Напомним, Родри номинирован на золотой мяч. В список также попали его соотечественники: Ламин Ямаль и Даниэль Карвахаль.

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