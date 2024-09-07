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Гол Родриго принёс сборной Бразилии победу над Эквадором в матче отбора на ЧМ-2026

Гол Родриго принёс сборной Бразилии победу над Эквадором в матче отбора на ЧМ-2026
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В Бразилии (Куритиба) на стадионе «Куто Перейра» прошёл отборочный матч на чемпионат мира 2026 года между сборными Бразилии и Эквадора. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
07 сентября 2024, суббота. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Родриго – 30'    

Единственный мяч в составе победителей в свой актив записал вингер мадридского «Реала» Родриго. Ему ассистировал Лукас Пакета.

После семи сыгранных матчей Бразилия занимает четвёртое место в группе, в активе команды 10 набранных очков. Эквадор располагается на шестой строчке, у них восемь очков.

В следующем матче Бразилия отправится в гости к Парагваю. Эта игра состоится 11 сентября. Эквадор, в свою очередь, того же числа сыграет со сборной Перу.

Напомним, лидером группы являются аргентинцы. В их активе 18 очков.

Турнирная таблица Квалификации на ЧМ-2026 - Южная Америка
Календарь Квалификации на ЧМ-2026 - Южная Америка
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