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Перу – Колумбия, результат матча 7 сентября 2024, счет 1:1, 7-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Колумбия после замены Кордобы ушла от поражения в отборочном матче ЧМ-2026 с Перу
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В ночь с 6 на 7 сентября мск на стадионе «Монументаль» в столице Перу Лиме завершился матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Колумбии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
07 сентября 2024, суббота. 04:30 МСК
Перу
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Кальенс – 68'     1:1 Диас – 82'    

На 68-й минуте игры счёт открыл перуанский защитник Александер Кальенс. На 82-й минуте ответный гол Колумбии забил нападающий Луис Диас.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел в стартовом составе колумбийцев и был заменён на 72-й минуте при счёте 0:1 для своей команды.

Сборная Колумбии с 13 очками в семи матчах занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира КОНМЕБОЛ, квалифицирующее на ЧМ-2026. Перуанцы с тремя очками в семи матчах находятся на последнем, десятом месте и отстают от «стыковой» седьмой строчки на три очка.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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