Колумбия после замены Кордобы ушла от поражения в отборочном матче ЧМ-2026 с Перу

В ночь с 6 на 7 сентября мск на стадионе «Монументаль» в столице Перу Лиме завершился матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Колумбии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 68-й минуте игры счёт открыл перуанский защитник Александер Кальенс. На 82-й минуте ответный гол Колумбии забил нападающий Луис Диас.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел в стартовом составе колумбийцев и был заменён на 72-й минуте при счёте 0:1 для своей команды.

Сборная Колумбии с 13 очками в семи матчах занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира КОНМЕБОЛ, квалифицирующее на ЧМ-2026. Перуанцы с тремя очками в семи матчах находятся на последнем, десятом месте и отстают от «стыковой» седьмой строчки на три очка.