Родри отреагировал на попадание в список претендентов на «Золотой мяч»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал своё попадание в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона.

«Я очень горжусь. Посмотрим, что произойдёт. Я не могу контролировать это. Что бы ни случилось, я это приму и буду благодарен, потому что я вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент.

Опорные полузащитники – это не то, что нравится специалистам по маркетингу и болельщикам по футболу. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или полузащитникам, которые атакуют», –приводит слова Родри ВВС.

В прошлом сезоне Родри выиграл АПЛ, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024.

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