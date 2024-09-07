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Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая

Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая
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В ночь с 6 на 7 сентября мск на стадионе «Сентенерио» в столице Уругвая Монтевидео состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
07 сентября 2024, суббота. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
Парагвай

Этот матч стал последним в составе национальной команды для 37-летнего нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса. Ветеран вышел в стартовом составе и провёл матч полностью, не отметившись результативными действиями. На 85-й минуте Суарес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Луис Суарес дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года в возрасте 20 лет. Всего на его счету 143 матча в футболке национальной команды, в которых он забил 69 голов и выполнил 39 результативных передач.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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