Матч сборных России и Таиланда будет перенесён из-за тайфуна — источник

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме, вероятнее всего, будет перенесён из-за тайфуна. Об этом сообщает Thanh Nien.

Источник сообщает, что в Ханое сильный дождь и порывистый ветер. Ожидается, что вечером непогода будет иметь ещё большее воздействие, условия недостаточно благоприятны для организации футбольного матча. Если дождь будет слишком сильным, организаторы вместе с обеими командами перенесут матч на 8 сентября (16:00 мск).

Напомним, накануне состоялся матч между сборными России и Вьетнама. Встреча прошла 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

Погода в Ханое за день до матча сборной России