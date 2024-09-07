«Лещук выбросил мою бутылку в сторону». Васютин — о серии пенальти в матче с «Динамо»

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о серии пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» в Кубке России прошлого сезона, когда голкипер ещё выступал за санкт-петербургский клуб.

– Здесь мы не практикуем тему с бутылкой, но у нас есть свои сигналы, если они понадобятся. А такую бутылку на матче увидел у Дениса Адамова. Кстати, вспомнил историю. Мы играли за «Зенит» в Кубке России с «Динамо». Дошли до пенальти, а у меня была бутылка с небольшой выборкой ударов соперника. Но важно понимать – это был Кубок, конец матча и уже большинство игроков основы заменили. Когда подходили некоторые футболисты, я внимательно и демонстративно смотрел на бутылку… хоть там и не было информации о бьющем.

– Манипуляция.

– Да, таким образом пытался сбить настрой бьющего. Но Игорю Лещуку это не нравилось – он подбежал и бросил мою бутылку в сторону. А там был наш пресс-атташе, который её оперативно мне вернул. Денис Адамов во вчерашней серии даже пошутил: «Только не отбирай у меня бутылку», – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Александром Васютиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.