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Россия — Таиланд. Прямая трансляция
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7 сентября главные новости спорта, US Open — 2024, футбол, теннис, Лига наций

Луис Суарес провёл последний матч за Уругвай, Синнер — в финале US Open. Главное к утру
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес провёл последний матч за национальную команду, первая ракета мира итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах обыграл Джека Дрэйпера из Великобритании и вышел в финал US Open — 2024, Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая.
  2. Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open — 2024.
  3. Стало известно, в каком клубе Зидан заинтересован возобновить тренерскую карьеру.
  4. Матч сборных России и Таиланда будет перенесён из-за тайфуна — источник.
  5. Тейлор Фритц обыграл в пяти сетах Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал US Open — 2024.
  6. Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин.
  7. Паралимпиада-2024 в Париже: Россия сохраняет девятое место в медальном зачёте.
  8. В «Дубай Юнайтед» заявили, что Промес может вернуться в «Спартак».
  9. Синнер стал восьмым игроком в истории, набравшим 10 000 очков в рейтинге ATP.
  10. Италия одержала победу над Францией в матче Лиги наций УЕФА.
  11. Гол Родриго принёс сборной Бразилии победу над Эквадором в матче отбора на ЧМ-2026.

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