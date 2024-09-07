Луис Суарес провёл последний матч за Уругвай, Синнер — в финале US Open. Главное к утру
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес провёл последний матч за национальную команду, первая ракета мира итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах обыграл Джека Дрэйпера из Великобритании и вышел в финал US Open — 2024, Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая.
- Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open — 2024.
- Стало известно, в каком клубе Зидан заинтересован возобновить тренерскую карьеру.
- Матч сборных России и Таиланда будет перенесён из-за тайфуна — источник.
- Тейлор Фритц обыграл в пяти сетах Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал US Open — 2024.
- Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин.
- Паралимпиада-2024 в Париже: Россия сохраняет девятое место в медальном зачёте.
- В «Дубай Юнайтед» заявили, что Промес может вернуться в «Спартак».
- Синнер стал восьмым игроком в истории, набравшим 10 000 очков в рейтинге ATP.
- Италия одержала победу над Францией в матче Лиги наций УЕФА.
- Гол Родриго принёс сборной Бразилии победу над Эквадором в матче отбора на ЧМ-2026.
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