Луис Суарес провёл последний матч за Уругвай, Синнер — в финале US Open. Главное к утру

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес провёл последний матч за национальную команду, первая ракета мира итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах обыграл Джека Дрэйпера из Великобритании и вышел в финал US Open — 2024, Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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