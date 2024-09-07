Васютин рассказал, как готовился к серии пенальти с «Зенитом»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин рассказал, как проходила подготовка к матчу 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с его бывшим клубом — петербургским «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.)

– Ты стал героем серии пенальти в матче с «Зенитом», потащив удар Артура. Как ты к ней готовился?

– Здесь нет большого секрета. У нас есть аналитический отдел, который нам помогает. Есть теория для всей команды, плюс мы ещё проводим дополнительные собрания вратарями. Обсуждаем чуть больше деталей, стандарты и пенальти. По пенальти нам дают подробную статистическую информацию: в ней несколько человек, которые в последнее время исполняли удары и куда конкретный футболист бил. Где реализовал, где вытащил вратарь, а где промахнулся. Понятно, что там не прописывают всех футболистов в заявке, а только тех, кто, вероятнее всего, может исполнить пенальти.

– Но у вас дошло именно до серии. Не такой уж и частый случай.

– Перед игрой мы не думали, что дойдём до пенальти. Но готовиться к такому сценарию было необходимо. Поэтому у меня был список – около 10 футболистов, которые могут пробить. Подобную практику использовали везде, где я играл: в Финляндии, в Швеции, в Норвегии, в «Зените». Так что это не какое-то новшество. Есть и видеоподборка. Допустим, Кассьерра пробил пять пенальти, и у меня есть возможность увидеть клип с его ударами.

Вообще информация о том, куда футболист бьёт чаще, мало что даёт. Для меня куда информативнее – стиль исполнения. Особенно если речь о футболистах, которые бьют с паузой. Мы исключаем для себя риск раньше завалиться. Или человек притормаживает прямо перед ударом. Таким сложнее бить, если ты стоишь до последнего, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В июле 20224 года вратарь Александр Васютин на правах свободного агента перешёл в «Акрон» из «Зенита», воспитанником которого является.

Полное интервью с Александром Васютиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время