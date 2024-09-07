Экс-вратарь «Зенита» Васютин: во время пенальти я прислушиваюсь к своему чутью

Голкипер «Акрона» и бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал, как отбивает пенальти.

– Но углы ты запоминаешь?

– Это очень сложно. Особенно когда речь идёт о послематчевой серии пенальти. После финального свистка мы успели проговорить детали и освежить статистику с тренерами вратарей и Сергеем Волковым. Серёга, например, по своему опыту напомнил, что Ильзат бьёт на паузе.

– Но как быть, если футболист условно нанёс шесть ударов вправо и четыре влево?

– Понятно, что в этом случае статистика особо ничего не даёт. Но она позволяет от чего-то оттолкнуться. Условно игрок два последних удара наносил в правый угол и забил. Эти данные уже можно как-то интерпретировать под себя. Есть вратари, которые стараются среагировать по мячу, есть те, кто опирается на статистику и выбирает угол заранее, а я стараюсь прислушиваться к своему чутью, но при этом не забываю и о статистике. Плюс со скамейки могут что-то подсказать, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» — «Зенит» (1:1, 5:4 пен.) голкипер тольяттинцев Александр Васютин в послематчевой серии при счёте 3:3 отразил удар бразильца Артура, что позволило красно-чёрным в итоге выиграть серию.

Полное интервью с Александром Васютиным выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время