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Матч сборных России и Таиланда отменён из-за тайфуна «Яги» в Ханое

Матч сборных России и Таиланда отменён из-за тайфуна «Яги» в Ханое
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Матч товарищеского международного турнира Россия — Таиланд, запланированный в столице Вьетнама Ханое на 16:00 мск 7 сентября, не будет сыгран в срок по погодным условиям. Как стало известно «Чемпионату», игра пройдёт в другой день.

«Матч сборных России и Таиланда сегодня не состоится и будет перенесён. Дата и время будут обновлены позднее», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.

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