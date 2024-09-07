Матч сборных России и Таиланда отменён из-за тайфуна «Яги» в Ханое

Матч товарищеского международного турнира Россия — Таиланд, запланированный в столице Вьетнама Ханое на 16:00 мск 7 сентября, не будет сыгран в срок по погодным условиям. Как стало известно «Чемпионату», игра пройдёт в другой день.

«Матч сборных России и Таиланда сегодня не состоится и будет перенесён. Дата и время будут обновлены позднее», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.