Расписание матчей 9-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 7 сентября, матчем «Урал» — «Ротор» стартует 9-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.
7 сентября, суббота:
- 11:30 мск. «Урал» — «Ротор»;
- 15:00 мск. «Шинник» — «Уфа»;
- 17:00 мск. «Алания» - «Сочи»;
- 17:30 мск. «КАМАЗ» - «Черноморец».
8 сентября, воскресенье:
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Енисей».
9 сентября, понедельник:
- 19:00 мск. «Торпедо» Москва — «Арсенал» Тула;
- 20:00 мск. «Родина» — «Сокол»;
- 21:15 мск. «Балтика» — «Тюмень».
10 сентября, вторник:
16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Чайка».
На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 18 очков в восьми встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 17 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков в семи встречах.
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