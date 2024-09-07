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Расписание матчей 9-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 сентября, матчем «Урал» — «Ротор» стартует 9-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.

7 сентября, суббота:

  • 11:30 мск.  «Урал» — «Ротор»;
  • 15:00 мск. «Шинник» — «Уфа»;
  • 17:00 мск. «Алания» - «Сочи»;
  • 17:30 мск. «КАМАЗ» - «Черноморец».

8 сентября, воскресенье:

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Енисей».

9 сентября, понедельник:

  • 19:00 мск. «Торпедо» Москва — «Арсенал» Тула;
  • 20:00 мск. «Родина» — «Сокол»;
  • 21:15 мск. «Балтика» — «Тюмень».

10 сентября, вторник:

16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Чайка».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 18 очков в восьми встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 17 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков в семи встречах.

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