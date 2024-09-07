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РФС официально сообщил об отмене матча сборной России и Таиланда из-за непогоды

РФС официально сообщил об отмене матча сборной России и Таиланда из-за непогоды
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте проинформировал об отмене товарищеского матча между сборными России и Таиланда, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, из-за непогоды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября. Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», — сказано в заявлении РФС.

Ранее об отмене матча между сборными России и Таиланда «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации футбола Вьетнама.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

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