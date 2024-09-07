Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 на 7 сентября 2024 года

Сегодня, 7 сентября, пройдут восемь матчей 1-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Предлагаем ознакомиться с расписанием встреч на указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 7 сентября (время московское):

16:00. Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Северная Македония

19:00. Лига С. Группа 4. Армения — Латвия

19:00. Лига D. Группа 2. Молдавия — Мальта

19:00. Лига В. Группа 1. Грузия — Чехия

19:00. Лига В. Группа 2. Ирландия — Англия

21:45. Лига В. Группа 2. Греция — Финляндия

21:45. Лига В. Группа 1. Украина — Албания

21:45. Лига А. Группа 3. Германия — Венгрия

21:45. Лига А. Группа 3. Нидерланды — Босния и Герцеговина

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.